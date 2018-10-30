"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентусфиорентинаникола миленкович

"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" проявляет интерес к сербскому защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. В составе "Юве" он может стать преемником 37-летнего Андреа Барцальи, который, по всей видимости, завершит карьеру. 

Стоит отметить, что Миленкович также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 60 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний Миленкович провел за "Фиорентину" 10 матчей и забил 2 гола.

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