"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Наполи"

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"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Наполи"

"Ювентус" вступил в борьбу за хавбека "Сассуоло" Маттео Политано.

Как сообщают итальянские СМИ, в услугах игрока заинтересован "Наполи", который готов выложить за Политано более 20 миллионов евро.

В этом сезоне Политано провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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