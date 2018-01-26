"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Наполи"
"Ювентус" вступил в борьбу за хавбека "Сассуоло" Маттео Политано.
Как сообщают итальянские СМИ, в услугах игрока заинтересован "Наполи", который готов выложить за Политано более 20 миллионов евро.
В этом сезоне Политано провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Читайте также: "Ювентус" вступил в борьбу за Крооса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" в Мюнхене встретится с "Хоффенхаймом"
-
Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"
-
Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"
-
Крепкий орешек с юга: ПСЖ дома принимает "Монпелье"
-
"Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
-
"Депортиво" – "Леванте" - 2:2 (обзор)
-
"Депортиво" в меньшинстве упустил победу над "Леванте"
-
Хесе решил остаться в "Сток Сити"
-
Погребняк может перейти в "Ростов"
-
"Зенит" продлил контракт с Анюковым
-
Месси рассказал, как изменился стиль "Барселоны" после ухода Неймара
-
Роналду прокомментировал полученную им травму в матче с "Депортиво"
-
Неста рассказал, какие клубы он хотел бы возглавить
-
Видаль прокомментировал свое будущее
-
"Барселона" летом хочет купить левого защитника
-
Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"
-
Нападающий "Ромы" отправился в аренду в "НАК Бреду"
-
Экс-игрок "Арсенала" прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"
-
Джованни Симеоне хочет поработать с отцом
-
Миланов восстановился после травмы
-
"Барселона" готовит официальное предложение по Артуру
-
"Реал" определился с заменой для Зидана
-
"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"
-
Хачериди может перебраться в Грецию
-
"Тоттенхэм" согласовал с Моурой условия контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|21
|46
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|21
|41
|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7