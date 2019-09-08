"Ювентус" хочет переманить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа

"Ювентус" намерен приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает Mirror.



По данным издания, туринцы хотят заполучить 28-летнего футболиста после того, как истечет его контракт с "МЮ". Напомним, что соглашение де Хеа с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2020 года. Англичане пытались продлить его контракт, однако игрок отказался.



Ранее сообщалось, что в испанце заинтересован "Реал".



Де Хеа стал игроком "МЮ" в 2011 году. В минувшем сезоне он пропустил 54 гола в 38 матчах АПЛ.

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