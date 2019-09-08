"Ювентус" хочет переманить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа

Теги реал мадриддавид де хеаманчестер юнайтедювентус

"Ювентус" хочет переманить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа

"Ювентус" намерен приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает Mirror.

По данным издания, туринцы хотят заполучить 28-летнего футболиста после того, как истечет его контракт с "МЮ". Напомним, что соглашение де Хеа с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2020 года. Англичане пытались продлить его контракт, однако игрок отказался.

Ранее сообщалось, что в испанце заинтересован "Реал".

Де Хеа стал игроком "МЮ" в 2011 году. В минувшем сезоне он пропустил 54 гола в 38 матчах АПЛ.

А еще: "Манчестер Юнайтед" планирует заменить Де Хеа голкипером "Атлетико"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов