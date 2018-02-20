"Ювентус" хочет переманить у "Ромы" молодого таланта

Теги ювентусромалоренцо пеллегрини

"Ювентус" хочет переманить у "Ромы" молодого таланта
"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 25 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Интер", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Сити".

21-летний Пеллегрини выступает за "Рому" с 2017 года, провел за клуб 23 матча и забил 2 гола.

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