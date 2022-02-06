"Ювентус" хочет подписать Дембеле свободным агентом

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"Ювентус" хочет подписать Дембеле свободным агентом

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле, контракт которого истекает в конце этого сезона, привлек интерес одного из грандов Серии А, сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, туринский "Ювентус" уже сделал французу предложение о переходе летом 2022 года на правах свободного агента.

Отмечается, что "Юве" готов и заплатить Дембеле подписной бонус, и дать зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что сорвать этот трансфер может "Манчестер Юнайтед", который также заинтересован в Дембеле.

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