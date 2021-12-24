"Ювентус" хочет подписать форварда "Сассуоло"

Фото: инстаграм Скамакки/Автор неизвестен

Итальянский форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка может стать футболистом туринского "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "старая синьора" находится в поисках нового нападающего. Переговоры с Мауро Икарди, Пьер-Эмериком Обамеянгом и Антони Марсьялем все еще не увенчались каким-либо успехом, поэтому туринцы вновь заинтересовались 22-летним итальянским игроком и инициировали контакты по поводу перехода.

Отмечается, что "Ювентус" может арендовать нападающего с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Скамакка забил 6 голов в Серии А.

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