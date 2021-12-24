"Ювентус" хочет подписать форварда "Сассуоло"

Теги ювентусджанлука скамаккасассуолотрансферы

"Ювентус" хочет подписать форварда "Сассуоло"Фото: инстаграм Скамакки/Автор неизвестен

Итальянский форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка может стать футболистом туринского "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "старая синьора" находится в поисках нового нападающего. Переговоры с Мауро Икарди, Пьер-Эмериком Обамеянгом и Антони Марсьялем все еще не увенчались каким-либо успехом, поэтому туринцы вновь заинтересовались 22-летним итальянским игроком и инициировали контакты по поводу перехода.

Отмечается, что "Ювентус" может арендовать нападающего с правом последующего выкупа. 

В нынешнем сезоне Скамакка забил 6 голов в Серии А.

Также не пропустите: Андер Эррера поделился мнением о Месси. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Газизов ответил на слова Федуна

Газизов ответил на слова Федуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов