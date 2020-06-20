"Ювентус" хочет подписать Хименеса

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"Ювентус" хочет подписать Хименеса

Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Calciomercato, "старая синьора" сосредоточилась на трансфере 29-летнего мексиканца после того, как провалила переговоры по Мауро Икарди и Аркадиушу Милику.

Английский клуб не желает расставаться с футболистом и требует за него не менее 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Хименеса 22 гола и 10 ассистов в 44 матчах.

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