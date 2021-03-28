"Ювентус" хочет подписать корейского хавбека "Валенсии"

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"Ювентус" наблюдает за развитием 20-летнего полузащитника "Валенсии" Ли Кан Ина, сообщает El Mundo Deportivo.

Футболиста хотят заполучить в ближайшее трансферное окно. Помочь в осуществлении перехода может неопределенность между корейцем и руководством "летучих мышей" в вопросе продления контракта. Соглашение игрока с клубом заканчивается летом следующего года.

Кроме "старой синьоры" игроком заинтересовались и другие клубы, однако пока речь не идет о конкретных предложениях.

В текущем сезоне Ли Кан Ин сыграл 23 матча,в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.