"Ювентус" хочет подписать корейского хавбека "Валенсии"
Фото: Твиттер @StripesOld
"Ювентус" наблюдает за развитием 20-летнего полузащитника "Валенсии" Ли Кан Ина, сообщает El Mundo Deportivo.
Футболиста хотят заполучить в ближайшее трансферное окно. Помочь в осуществлении перехода может неопределенность между корейцем и руководством "летучих мышей" в вопросе продления контракта. Соглашение игрока с клубом заканчивается летом следующего года.
Кроме "старой синьоры" игроком заинтересовались и другие клубы, однако пока речь не идет о конкретных предложениях.
В текущем сезоне Ли Кан Ин сыграл 23 матча,в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14