"Ювентус" хочет подписать одного из главных бразильских талантов

Фото: инстаграм Жорже/Автор неизвестен

Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже может перейти в итальянский гранд.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, туринский "Ювентус" близок к подписанию бразильца.

По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры.

Несмотря на то, что контракт футболиста истекает в конце 2021 года, туринцы хотят добиться его перехода сейчас, а не в январе.

В нынешнем сезона чемпионата Бразилии Кайо Жорже забил 1 гол в 10 матчах.

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