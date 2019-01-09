"Ювентус" хочет подписать одного из лидеров "Барселоны" через полтора года



"Ювентус" интересуется защитником "Барселоны" Жорди Альбой, сообщает ESPN.

По сведениям источника, представители итальянского клуба уже провели переговоры с агентом игрока. Итальянцы убеждают футболиста не продлевать контракт с "Барселоной", а перейти в "Ювентус" летом 2020 года на правах свободного агента. Также Альбой интересуется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Барселона" до сих пор не продлила контракт с Альбой, так как не может согласовать с ним его зарплату.

В нынешнем сезоне 29-летний Альба провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил два мячей и отдал девять голевых пасов.

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