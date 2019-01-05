"Ювентус" хочет подписать Рэмзи и Погба летом

Теги ювентусполь погбааарон рэмзи

"Ювентус" хочет подписать Рэмзи и Погба летом

"Ювентус" планирует приобрести новых игроков. Об этом сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что туринцы приобретут Аарона Рэмзи и Поля Погба.

Француз играл в составе "Ювентуса" с 2012 по 2016 год.

Для того, чтобы найти сделка совершилась, клубу необходимо расстаться с Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой.

А еще: Форвард "Тоттенхэма" демонстрирует великолепную статистику в последних матчах| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов