"Ювентус" хочет подписать Рэмзи и Погба летом

"Ювентус" планирует приобрести новых игроков. Об этом сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что туринцы приобретут Аарона Рэмзи и Поля Погба.

Француз играл в составе "Ювентуса" с 2012 по 2016 год.

Для того, чтобы найти сделка совершилась, клубу необходимо расстаться с Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой.

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