"Ювентус" хочет подписать Варана, однако "Реал" требует невероятную сумму
"Ювентус" заинтересован в подписании защитника "Реала" Рафаэля Варана.
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб намерен омолодить защитную линию команды, ведь Джорджио Кьеллини уже 34 года, Леонардо Бонуччи - 31, а 37-летний Андреа Барцальи вовсе собирается завязать с футболом.
Однако "Реал" не собирается идти на уступки и готов продать Варана только за 500 миллионов евро, именно такая сумма выкупа прописана в соглашении игрока.
Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В этом сезоне на счету игрока два забитых мяча в 37 играх.
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