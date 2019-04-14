"Ювентус" хочет подписать Варана, однако "Реал" требует невероятную сумму

"Ювентус" заинтересован в подписании защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб намерен омолодить защитную линию команды, ведь Джорджио Кьеллини уже 34 года, Леонардо Бонуччи - 31, а 37-летний Андреа Барцальи вовсе собирается завязать с футболом.

Однако "Реал" не собирается идти на уступки и готов продать Варана только за 500 миллионов евро, именно такая сумма выкупа прописана в соглашении игрока.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В этом сезоне на счету игрока два забитых мяча в 37 играх.

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