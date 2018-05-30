"Ювентус" хочет подписать защитника "Баварии"

Защитник "Баварии" Хуан Бернат попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Tuttosport, переговоры между клубами уже находятся в завершающей стадии. Отметим, что "Юве" выиграл борьбу за игрока у "Атлетико" и ПСЖ.

В минувшем сезоне на счету Берната две голевые передачи в 12 матчах.

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