"Ювентус" хочет получить Горетцку в обмен на Бентанкура

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"Ювентус" хочет получить Горетцку в обмен на БентанкураФото: Твиттер @leongoretzka_ 
"Ювентус" хочет предложить "Баварии" осуществить обмен игроками, сообщает Tuttosport.

По данным источника, немцы давно следят за игрой хавбека итальянского клуба Родриго Бентанкура.

Руководство "старой синьоры" готово отпустить футболиста, но будут просить включить в сделку полузащитника сборной Германии Леона Горетцку

В сезоне 2020/2021 26-летний немец выходил на поле в 27 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

На счету 23-летнего уругвайца 3 голевых паса за 34 игры.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Горетцки в 70 миллионов евро, а Бентанкура — в 40 миллионов.

Читать также: "Бавария" предложит новый контракт Горетцке | http://soccernews.ru
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