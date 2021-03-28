"Ювентус" хочет получить Горетцку в обмен на Бентанкура
Фото: Твиттер @leongoretzka_
"Ювентус" хочет предложить "Баварии" осуществить обмен игроками, сообщает Tuttosport.
По данным источника, немцы давно следят за игрой хавбека итальянского клуба Родриго Бентанкура.
Руководство "старой синьоры" готово отпустить футболиста, но будут просить включить в сделку полузащитника сборной Германии Леона Горетцку.
В сезоне 2020/2021 26-летний немец выходил на поле в 27 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
На счету 23-летнего уругвайца 3 голевых паса за 34 игры.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Горетцки в 70 миллионов евро, а Бентанкура — в 40 миллионов.
Читать также: "Бавария" предложит новый контракт Горетцке | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20