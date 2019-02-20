"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен

Теги ювентусреал мадридмарселоалекс сандро

"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен

"Ювентус" нацелился на игрока "Реала" Марсело. Об этом сообщает Tuttosport. 

По данным источника, туринский клуб готов предложить защитнику Алекса Сандро в обмен на 30-летнего бразильца. 

Соглашение футболиста с мадридским клубом действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 70 миллионов евро.

Контракт Сандро с "Ювентусом" действует до 30 июня 2023 года. Приобрести бразильца можно за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Марсело участвовал в 24 играх, отметившись 3 голами и одним ассистом. Сандру выступал в 29 играх, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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