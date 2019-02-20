"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен
"Ювентус" нацелился на игрока "Реала" Марсело. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, туринский клуб готов предложить защитнику Алекса Сандро в обмен на 30-летнего бразильца.
Соглашение футболиста с мадридским клубом действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 70 миллионов евро.
Контракт Сандро с "Ювентусом" действует до 30 июня 2023 года. Приобрести бразильца можно за 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Марсело участвовал в 24 играх, отметившись 3 голами и одним ассистом. Сандру выступал в 29 играх, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.
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|Эйбар
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