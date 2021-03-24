"Ювентус" хочет пригласить Зидана. Тренер заинтересован в работе

Теги ювентусреал мадридзинедин зидан

 

"Ювентус" хочет пригласить Зидана. Тренер заинтересован в работе

Фото: твиттер Marca/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба недовольно работой нынешнего тренера Андреа Пирло и уже ищет ему замену. Также "Ювентус" интересуется бывшим главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Что касается Зидана, то он заинтересован в работе с "Ювентусом", так как хотел бы вновь сотрудничать с португальским нападающим Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что "Реал" может уволить Зидана, если клуб останется без трофеев в этом сезоне.

Не пропустите: "Ювентус" не включил Роналду в список неприкасаемых футболистов. | http://soccernews.ru
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