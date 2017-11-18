"Ювентус" хочет приобрести форварда сборной Турции

Чемпион Италии "Ювентус" во время зимнего трансферного окна намерен усилить свою линию атаки. Как сообщает авторитетный ресурс ESPN, в сферу интересов туринцев попал форвард "Бешикташа" Дженк Тосун.

26-летний форвард в текущем сезоне провёл 16 игр за "орлов" и забил 10 голов. В футболке сборной Турции - 25 матчей, 8 голов.

Контракт игрока с "Бешикташем" рассчитан до лета 2019 года. Ориентировочная сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов евро.

Таким образом боссы "Юве" хотят добавить конкуренции Гонсало Игуаину и Марио Манджукичу.

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