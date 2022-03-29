"Ювентус" хочет продлить контракт Перина

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"Ювентус" хочет продлить контракт Перина

Фото: твиттер Перина\Автор неизвестен

Голкипер туринского "Ювентуса" Маттиа Перин близок к достижению соглашения с "бьянконери" о новом контракте, сообщает издание Calciomercato.it.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года, а новое будет рассчитано до 2024 года.

Напомним, что Перин перешёл в "Ювентус" из "Дженоа" в 2018 году.

В нынешнем сезоне он сыграл в 8 матчах за "старую синьору" во всех турнирах

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