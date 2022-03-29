"Ювентус" хочет продлить контракт Перина
Фото: твиттер Перина\Автор неизвестен
Голкипер туринского "Ювентуса" Маттиа Перин близок к достижению соглашения с "бьянконери" о новом контракте, сообщает издание Calciomercato.it.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года, а новое будет рассчитано до 2024 года.
Напомним, что Перин перешёл в "Ювентус" из "Дженоа" в 2018 году.
В нынешнем сезоне он сыграл в 8 матчах за "старую синьору" во всех турнирах
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17