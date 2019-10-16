"Ювентус" хочет продлить контракт с Дибалой

Туринский "Ювентус" передумал расставаться с нападающим Пауло Дибалой, сообщает итальянская пресса.

В скором времени стороны намерены провести переговоры о продлении контракта до лета 2024 года.

Напомним, что действующее соглашение между аргентинцем и "старой синьорой" истекает в 2022 году.

25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 189 матчей, забил 79 голов и сделал 31 ассист.

Не пропустите: Кавани может вернуться в Италию. | http://soccernews.ru