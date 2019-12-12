"Ювентус" хочет продлить контракт с Игуаином с условием понижения зарплаты

"Ювентус" в скором времени подпишет новых контракт с форвардом Гонсало Игуаином, передает Calciomercato.com.

По информации источника, по условиям нового контракта Игуаин будет получать меньше, чем сейчас. Нынешняя зарплата форварда - 7,5 миллиона евро в год.

Текущее соглашение 31-летнего футболиста с туринским клубом истекает в 2021 году. В футболисте заинтересован "Ривер Плейт".

В текущем сезоне 31-летний Игуаин провёл за "Ювентус" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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