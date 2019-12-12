"Ювентус" хочет продлить контракт с Игуаином с условием понижения зарплаты
"Ювентус" в скором времени подпишет новых контракт с форвардом Гонсало Игуаином, передает Calciomercato.com.
По информации источника, по условиям нового контракта Игуаин будет получать меньше, чем сейчас. Нынешняя зарплата форварда - 7,5 миллиона евро в год.
Текущее соглашение 31-летнего футболиста с туринским клубом истекает в 2021 году. В футболисте заинтересован "Ривер Плейт".
В текущем сезоне 31-летний Игуаин провёл за "Ювентус" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9