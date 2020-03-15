"Ювентус" хочет продлить контракт с Роналду

"Ювентус" хочет продлить сотрудничество с нападающим Криштиану Роналду.

Как сообщает Football Italia, руководство "старой синьоры" желает продлить соглашение с португальцем до 2024 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2022 года.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году за 112 миллионов евро.

В составе туринского клуба Роналду провел 75 матчей, забил 53 гола и отдал 17 ассистов.

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