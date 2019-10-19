"Ювентус" хочет продлить контракты с Дибалой и Игуаином

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"Ювентус" хочет продлить контракты с Дибалой и Игуаином

Туринский "Ювентус" передумал продавать нападающих Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу, хотя летом их уход казался неизбежным.

Теперь же "старая синьора" занимается продлением контрактов со звёздными аргентинцами.

Ведутся переговоры о заключении соглашения с Игуаином до 2022 года, а с Дибалой - до 2024 года. Действующие договоры истекают в 2021 и 2022 годах соответственно.

В текущем сезоне Игуаин сыграл за "Ювентус" 8 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист. В активе Дибалы 7 игр, 1 гол и 3 результативные передачи.

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