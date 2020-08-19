"Ювентус" хочет расстаться с Бернардески

Теги ювентусфедерико бернардескитрансферы

"Ювентус" хочет расстаться с Бернардески

"Ювентус" планирует продать форварда Федерико Бернардески, так как футболист не оправдал ожиданий клуба. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб намерен расстаться с 26-летним футболистом в летнее трансферное окно. "Ювентус" предложил игрока "Фиорентине", у которой в 2017 году приобрел его.

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в "Атлетико".

В минувшем розыгрыше форвард провел 38 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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