"Ювентус" хочет сбить цену на Перина

"Ювентус" нацелился на голкипера "Дженоа" Маттиа Перина.

Как сообщает Football Italia, "грифоны" хотят получить за своего игрока 20 миллионов евро, однако туринцы намерены сбить цену до 10 миллионов, так как соглашение голкипера с клубом истекает следующим летом.

Также отмечается, что "Ювентус" готов включить в сделку Эмиля Аудеро или Роландо Мандрагору.

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