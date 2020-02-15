"Ювентус" хочет снизить цену на Погба за счёт включения в сделку своего хавбека

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"Ювентус" хочет снизить цену на Погба за счёт включения в сделку своего хавбека

Туринский "Ювентус" надеется убедить "Манчестер Юнайтед" уменьшить стоимость полузащитника Поля Погба.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" оценивают звёздного француза в 100 миллионов евро.

По информации Football Italia, "старая синьора" намерена сбить цену за счёт включения в сделку Аарона Рэмзи или Адриана Рабьо.

Оба хавбека только летом присоединились к "Ювентусу", однако ключевую роль в команде они пока не играют.

Рыночная стоимость 29-летнего Рэмзи оценивается в 40 миллионов евро, а 24-летнего Рабьо - в 32 миллиона.

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