"Ювентус" хочет сохранить Дибалу

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"Ювентус" хочет сохранить Дибалу

Туринский "Ювентус" будет отвергать любые предложения по трансферу нападающего Пауло Дибалы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" намерены сохранить своего ключевого игрока. Согласиться на продажу аргентинца "Юве" может только в случае стремления самого футболиста сменить клубную прописку.

Напомним, что на Дибалу нацелилась "Барселона", которая видит в нём идеальную замену для Неймара.

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