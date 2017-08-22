"Ювентус" хочет сохранить Лихтштайнера

Туринский "Ювентус" заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Штефаном Лихтштайнером.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство "бьянконери" попросило 33-летнего швейцарца не покидать клуб, пока ему не будет найдена замена.

Ранее СМИ информировали о желании "Ниццы" подписать этим летом Лихтштайнера.

Не пропустите: Боатенг заинтересовал "Ювентус". | http://soccernews.ru