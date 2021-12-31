"Ювентус" хочет усилиться форвардом "Ливерпуля"

Фото инстаграм Дивока Ориги

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги привлёк внимание туринского "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб пока собирает информацию по игроку, не переходя в стадию активных переговоров.

Изначально "старая синьора" хотела заполучить Мауро Икарди (ПСЖ) или Эдинсона Кавани ("Манчестер Юнайтед"), однако не преуспела в этом.

В текущем сезоне Ориги сыграл за "Ювентус" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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