"Ювентус" хочет усилиться защитником "Челси"

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"Ювентус" хочет усилиться защитником "Челси"

Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к защитнику "Челси" Эмерсону Пальмери, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" намерена заполучить 25-летнего фулбека во время зимнего трансферного окна.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "синими" рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Эмерсон потерял место в стартовом составе "Челси", в его активе всего 8 матчей без результативных действий.

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