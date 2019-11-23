"Ювентус" хочет усилиться защитником "Челси"
Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к защитнику "Челси" Эмерсону Пальмери, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, "старая синьора" намерена заполучить 25-летнего фулбека во время зимнего трансферного окна.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "синими" рассчитан до 2022 года.
В текущем сезоне Эмерсон потерял место в стартовом составе "Челси", в его активе всего 8 матчей без результативных действий.
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|Команда
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|Ливерпуль
|11
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|2
|Лестер Сити
|12
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|3
|Челси
|12
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|4
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|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
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|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
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