"Ювентус" хочет вернуть Дзадзу
"Ювентус" планирует заполучить в зимнее трансферное окно форварда "Торино" Симона Дзадзу, сообщает Tuttosport.
Итальянец уже ранее выступал за "Юве". В сезоне 2015/2016 за 19 сыгранных матчей смог отличится 5 раз.
Контракт 29-летнего нападающего с "Торино" рассчитан еще на 2.5 года.
Однако, стоит отметить, что в этом сезоне Дзадза не может похвастаться результативностью. Он провел в Серии А 7 матчей и сумел забить только 1 гол.
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