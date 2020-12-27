"Ювентус" хочет вернуть Дзадзу

"Ювентус" планирует заполучить в зимнее трансферное окно форварда "Торино" Симона Дзадзу, сообщает Tuttosport.

Итальянец уже ранее выступал за "Юве". В сезоне 2015/2016 за 19 сыгранных матчей смог отличится 5 раз.



Контракт 29-летнего нападающего с "Торино" рассчитан еще на 2.5 года.