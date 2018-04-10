"Ювентус" хочет вернуть Морату, но при одном условии

Туринский "Ювентус" заинтересован в возвращении форварда Альваро Мораты, который сейчас выступает за "Челси".

Однако, как сообщает Football Italia, на такой шаг "бьянконери" готовы пойти только при условии, что 25-летний испанец согласится на понижение зарплаты.

Сейчас Мората зарабатывает в "Челси" 8 миллионов евро в год. К примеру, самый высокооплачиваемый игрок "Ювентуса" Гонсало Игуаин получает 7,5 миллионов, поэтому оклад воспитанника "Реала" может помешать его трансферу в итальянский гранд.

Не пропустите: Мората не покинет "Челси". | http://soccernews.ru