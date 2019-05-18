"Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама

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"Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама

"Ювентус" намерен вернуть бывшего тренера в клуб. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным издания, руководство туринского клуба заинтересовано в 50-летнем французе и считает его приоритетной целью.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает на пост главного тренера Сарри и Почеттино.

На данный момент Дешам возглавляет сборную Франции, и недавно он продлил контакт с национальной командой до 2021 года.

Специалист тренировал туринский клуб с 1994 по 1999 год.

Не пропустите: Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен в случае выхода команды на Евро-2020| http://soccernews.ru
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