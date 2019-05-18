"Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама
"Ювентус" намерен вернуть бывшего тренера в клуб. Об этом сообщает Diario Sport.
По данным издания, руководство туринского клуба заинтересовано в 50-летнем французе и считает его приоритетной целью.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает на пост главного тренера Сарри и Почеттино.
На данный момент Дешам возглавляет сборную Франции, и недавно он продлил контакт с национальной командой до 2021 года.
Специалист тренировал туринский клуб с 1994 по 1999 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15