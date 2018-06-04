"Ювентус" хочет видеть преемником Аллегри Зидана

Туринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Массимилиано Аллегри.

Так, по сведениям Tuttosport, в случае расставания с 50-летним специалистом "старая синьора" будет готова инициировать переговоры о сотрудничестве с бывшим наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

Напомним, "Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Левандовски. | soccernews.ru