"Ювентус" хочет видеть преемником Аллегри Зидана

Теги ювентусзинедин зиданмассимилиано аллегри

"Ювентус" хочет видеть преемником Аллегри ЗиданаТуринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Массимилиано Аллегри.

Так, по сведениям Tuttosport, в случае расставания с 50-летним специалистом "старая синьора" будет готова инициировать переговоры о сотрудничестве с бывшим наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

Напомним, "Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Левандовски. | soccernews.ru

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