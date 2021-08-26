"Ювентус" хочет выручить за Роналду деньги

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду все еще может покинуть туринский клуб.

"Бьянконери" требуют за капитана сборной Португалии 28-30 миллионов евро и не намерен расставаться с ним бесплатно.

Жорже Мендеш, представитель Роналду, ведет прямые переговоры с "Манчестер Сити" и обговаривает личные условия и контракт.

"Ювентус" до сих пор ждет решения "Манчестер Сити" о выплате 28-30 миллионов евро за Роналду.

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