"Ювентус" хочет взять Паредеса в аренду

Фото: инстаграм Паредеса/Автор неизвестен

Как сообщает La Repubblica, "Ювентус" заинтересован в подписании хавбека сборной Аргентины и ПСЖ Леандро Паредеса.

По информации источника, в туринском клубе видят в полузащитнике потенциальную замену Артуру, которому предстоит провести операцию из-за травмы мягких тканей между большеберцовой и малоберцовой костью на правой ноге.

По прогнозам врачей, бразилец может пропустить до двух первых месяцев нового сезона Серии А.

"Юве" уже сделал предложение ПСЖ об аренде Паредеса с правом выкупа.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Паредес сыграл в составе ПСЖ 21 матч, в которых забил 1 гол отдал 2 голевые передачи.

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