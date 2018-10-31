"Ювентус" хочет забрать Де Хеа свободным агентом

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может оказаться в "Ювентусе" летом 2019 года. По данным Calciomercato, испанец сомневается в необходимости продления контракта с английским клубом.

Сроки действующего соглашения заканчиваются 30 июня 2019 года. "Ювентус" хочет подписать испанца Де Хеа свободным агентом.

Де Хеа играет за "МЮ" с 2011 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за и пропустил 18 голов.

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