"Ювентус" хочет заменить Буффона экс-вратарем ПСЖ

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"Ювентус" хочет заменить Буффона экс-вратарем ПСЖ

Фото инстаграм salvatore_sirigu_fp

Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу стал трансферной целью туринского "Ювентуса".

По информации Calciomercato, главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри хочет, чтобы 34-летний страж ворот стал конкурентом Войцеха Щесны после ухода Джанлуиджи Буффона.

Рыночная стоимость бывшего вратаря ПСЖ оценивается в 2,5 миллиона евро.

34-летний Сиригу в прошедшем сезоне сыграл за "Торино" 32 матча и пропустил 62 гола.

Не пропустите: Буффон отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru
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