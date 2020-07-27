"Ювентус" - худший чемпион Италии за последние 59 лет по пропущенным голам в сезоне

Соперники поразили ворота туринского "Ювентуса" 38 раз в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Opta, это худший результат для чемпиона Италии за последние 59 лет.

Так много обладатель скудетто не пропускал с сезона 1960/61, когда всё тому же "Ювентусу" забили 42 мяча в 34 играх.

Тогда "старую синьору" возглавлял Карло Парола, а сейчас - Маурицио Сарри.

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