"Ювентус" и "Арсенал" могут обменяться игроками в январе

Туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал" обсуждают вариант с обменом игроками в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб интересуется защитником Мерихом Демиралем и может отдать за него защитника Эктора Бельерина. Оба игрока в данный момент не имеют твердого места в основном составе.

В нынешнем сезоне 21-летний Демираль провел за "Ювентус" всего один матч. Турок хочет иметь регулярную игровую практику, чтобы сыграть на Евро-2020. На счету 24-летнего Бельерина две результативные передачи в восьми поединках за "Арсенал".

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