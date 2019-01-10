"Ювентус" и "Арсенал" ведут борьбу за форварда сборной Косово

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"Ювентус" и "Арсенал" ведут борьбу за форварда сборной Косово

"Ювентус" и "Арсенал" ведут борьбу за форварда "Виллем II" Дониса Авдияя, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, оба клуба рассчитывают заполучить 22-летнего косовара следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Авдияй перешёл в "Виллем II" в августе прошлого года, в его активе 19 матчей, 8 голов и 6 ассистов.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

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