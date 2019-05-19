"Ювентус" и "Аталанта" не выявили победителя в матче Серии А (видео голов)

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Йосип Иличич, но во втором половине туринский клуб от поражения спас Марио Манджукич.

"Ювентус" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Аталанта" вышла на третье место и имеет хорошие шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

В последнем, 38-м туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Сампдорией", "Аталанта" дома встретится с "Сассуоло". Оба матча состоятся 26 мая.

"Ювентус" – "Аталанта" - 1:1 (0:1)

Голы: Иличич, 33 - 0:1, Манджукич, 80 - 1:1

"Ювентус": Щесны, Канселу, Сандро (Бернардески, 46), Бардзальи (Манджукич, 61), Бонуччи, Матюиди (Кин, 85), Джан, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Роналду.

"Аталанта": Голлини, Кастань, Хатебур, Гимшити, Госенс (Манчини, 62), Иличич (Барроу, 78), де Рон, Гомес (Пашалич, 74), Фройлер, Масьелло, Сапата.

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