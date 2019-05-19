"Ювентус" и "Аталанта" не выявили победителя в матче Серии А (видео голов)
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Йосип Иличич, но во втором половине туринский клуб от поражения спас Марио Манджукич.
"Ювентус" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Аталанта" вышла на третье место и имеет хорошие шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
В последнем, 38-м туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Сампдорией", "Аталанта" дома встретится с "Сассуоло". Оба матча состоятся 26 мая.
"Ювентус" – "Аталанта" - 1:1 (0:1)
Голы: Иличич, 33 - 0:1, Манджукич, 80 - 1:1
"Ювентус": Щесны, Канселу, Сандро (Бернардески, 46), Бардзальи (Манджукич, 61), Бонуччи, Матюиди (Кин, 85), Джан, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Роналду.
"Аталанта": Голлини, Кастань, Хатебур, Гимшити, Госенс (Манчини, 62), Иличич (Барроу, 78), де Рон, Гомес (Пашалич, 74), Фройлер, Масьелло, Сапата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Парма
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16