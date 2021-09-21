"Ювентус" и "Атлетико" поспорят за игрока "Арсенала"

Фото твиттер Букайо Сака

Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака может продолжить карьеру в Италии или Испании.

По информации Calciomercato, подписать 20-летнего футболиста хотят туринский "Ювентус" и мадридский "Атлетико".

"Канониры" оценивают своего воспитанника в 50 миллионов евро.