"Ювентус" и "Атлетико" поспорят за игрока "Арсенала"
Фото твиттер Букайо Сака
Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака может продолжить карьеру в Италии или Испании.
По информации Calciomercato, подписать 20-летнего футболиста хотят туринский "Ювентус" и мадридский "Атлетико".
"Канониры" оценивают своего воспитанника в 50 миллионов евро.
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|Команда
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|3
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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