"Ювентус" и "Атлетико" поспорят за игрока "Арсенала"

Теги арсенал лондонатлетико мадридювентусбукайо сакатрансферы

"Ювентус" и "Атлетико" поспорят за игрока "Арсенала"

Фото твиттер Букайо Сака

Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака может продолжить карьеру в Италии или Испании.

По информации Calciomercato, подписать 20-летнего футболиста хотят туринский "Ювентус" и мадридский "Атлетико".

"Канониры" оценивают своего воспитанника в 50 миллионов евро.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов