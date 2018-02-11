"Ювентус" и "Барселона" могут обменяться хавбеками

Туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона" могут обменяться игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим летом "старая сеньора" будет заинтересована в обмене своего полузащитника Миралема Пьянича на хавбека "сине-гранатовых" Ивана Ракитича. В стане чемпионов Италии надеются, что каталонский гранд будет заинтересован в сделке ввиду того, что он ранее уже проявлял заинтересованность в боснийце.

Напомним, летом "Ювентус" будет готов побить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru