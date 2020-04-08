"Ювентус" и "Барселона" могут совершить обмен футболистами

"Барселона" проявляет интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, каталонский клуб готов отдать за форварда хорватского полузащитника Ивана Ракитича и французского защитника Самуэля Умтити.

В нынешнем сезоне 26-летний Бернардески провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 32-летнего Ракитича четыре голевые передачи в 31 поединке. 26-летний Умтити сыграл 16 матчей.

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