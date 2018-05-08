"Ювентус" и "Барселона" претендуют на ключевого хавбека ПСЖ

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"Ювентус" и "Барселона" претендуют на ключевого хавбека ПСЖТуринский "Ювентус" и каталонская "Барселона" претендуют на ключевого полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо.

Как информирует El Mundo Deportivo, и "старая синьора", и "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать 23-летнего хавбека парижан, если тот ближайшим летом не сможет договориться со своим клубом по условиям нового контракта.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, в сети появилось фото игровой формы "Ювентуса" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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