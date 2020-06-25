"Ювентус" и "Барселона" согласовали обмен игроками

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"Ювентус" и "Барселона" согласовали обмен игроками

"Ювентус" и "Барселона" договорились об обмене игроками. Об этом рассказал журналист Никола Скира.

По данным источника, хавбек сине-гранатовых Артур Мело перейдет в туринский клуб в обмен на полузащитника Миралема Пьянича и 10 млн евро.

Артур заключит с "Ювентусом" контракт до 2025 года с окладом в 5,2 миллиона евро в год. Пьянич подпишет четырехлетнее соглашение с каталонским клубом и будет получать 7,5 миллионов евро за сезон.

30-летний Пьянич в нынешнем розыгрыше провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. На счету 23-летнего Артура 27 матчей, 4 гола и 4 передачи.

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