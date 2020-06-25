"Ювентус" и "Барселона" согласовали обмен игроками
"Ювентус" и "Барселона" договорились об обмене игроками. Об этом рассказал журналист Никола Скира.
По данным источника, хавбек сине-гранатовых Артур Мело перейдет в туринский клуб в обмен на полузащитника Миралема Пьянича и 10 млн евро.
Артур заключит с "Ювентусом" контракт до 2025 года с окладом в 5,2 миллиона евро в год. Пьянич подпишет четырехлетнее соглашение с каталонским клубом и будет получать 7,5 миллионов евро за сезон.
30-летний Пьянич в нынешнем розыгрыше провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. На счету 23-летнего Артура 27 матчей, 4 гола и 4 передачи.
Не пропустите: "Ювентус" договорился о переходе хавбека "Барселоны" Артура за 80 миллионов евро| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14