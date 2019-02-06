"Ювентус" и "Бавария" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

Теги бавария мюнхенювентусманчестер юнайтедтрансферыдин хендерсон

"Ювентус" и "Бавария" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" и "Ювентус" проявляют интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает ESPN.

По сведениям издания, немецкий и итальянский клубы уже на протяжении некоторого времени следят за голкипером. Возможно, его трансфер состоится летом.

21-летний Хендерсон является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и пропустил 31 гол. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2020 года.

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