"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри

Итальянский специалист Маурицио Сарри сменит "Челси" на "Ювентус" этим летом.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, стороны практически согласовали условия, на которых Сарри перейдет в итальянский клуб. "Челси" полагается компенсация, включающая фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей.

Отмечается, что об уходе Сарри из "Челси" будет объявлено 14 июня. Итальянец подпишет с туринцами трехлетнее соглашение.

В минувшем сезоне АПЛ "синие" финишировали на третьем месте. Также клуб завоевал Лигу Европы.

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