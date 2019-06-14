"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри

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"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри

Итальянский специалист Маурицио Сарри сменит "Челси" на "Ювентус" этим летом.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, стороны практически согласовали условия, на которых Сарри перейдет в итальянский клуб. "Челси" полагается компенсация, включающая фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей.

Отмечается, что об уходе Сарри из "Челси" будет объявлено 14 июня. Итальянец подпишет с туринцами трехлетнее соглашение.

В минувшем сезоне АПЛ "синие" финишировали на третьем месте. Также клуб завоевал Лигу Европы.

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