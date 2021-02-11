"Ювентус" и "Челси" интересуются Вараном. "Реал" готов продать его за 50 млн евро

"Реал" может продать своего защитника Рафаэля Варана и ждет предложений от потенциальных покупателей, сообщает Marca.

"Сливочные" готовы отпустить 27-летнего игрока за него предложат около 50 млн евро. На француза претендует ряд топ-клубов. Ранее в СМИ упоминались "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, а теперь к ним подключились "Ювентус" и "Челси".

"Королевский клуб" хотел бы продать защитника в Париж. В руководстве считают, что это может помочь заполучить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Срок действующего соглашения француза с клубом истекает в июне 2022 года.