"Ювентус" и "Челси" интересуются Вараном. "Реал" готов продать его за 50 млн евро

Теги рафаэль варанреал мадридювентусчелситрансферыпсж

"Ювентус" и "Челси" интересуются Вараном. "Реал" готов продать его за 50 млн евро"Реал" может продать своего защитника Рафаэля Варана и ждет предложений от потенциальных покупателей, сообщает Marca.

"Сливочные" готовы отпустить 27-летнего игрока за него предложат около 50 млн евро. На француза претендует ряд топ-клубов. Ранее в СМИ упоминались "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, а теперь к ним подключились "Ювентус" и "Челси".

"Королевский клуб" хотел бы продать защитника в Париж. В руководстве считают, что это может помочь заполучить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Срок действующего соглашения француза с клубом истекает в июне 2022 года.

В сезоне 2020/2021 футболист сыграл 21 матч в Ла Лиге и забил два гола.

Читать также: Варан может покинуть "Реал" летом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами

"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов