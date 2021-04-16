"Ювентус" и "Челси" могут обменяться защитниками

Фото сайт "Ювентуса"

"Ювентус" и "Челси" рассматривают возможность обмена футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, в Лондон может перебраться Алекс Сандро, а в Турин - Эмерсон Пальмери. Оба игрока выступают на позиции левого защитника.

Если сделка состоится, то "синие" доплатят определённую сумму итальянскому клубу.

В текущем сезоне Сандро сыграл за "Ювентус" 26 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

Эмерсон в нынешней кампании провел за "Челси" 14 игр и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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